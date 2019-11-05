Россия и Беларусь будут развивать интернет-торговлю

Профильные ассоциации, занимающиеся развитием онлайн-торговли в России и Беларуси, договорились о сотрудничестве. Соглашение о развитии электронной коммерции подписали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, Россия) и Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ, Беларусь).

Стороны планируют совместно решать ряд стратегических задач, таких как создание безопасных сервисов для клиентов, установление добросовестных принципов конкуренции в сфере онлайн-торговли, защита интересов добросовестных игроков рынка электронной коммерции и связанных с ним направлений бизнеса.

"Мы планируем объединить наши усилия, чтобы в максимально сжатые сроки снять основные барьеры и ограничения, существующие на территории стран ЕАЭС в области электронной коммерции, включая гармонизацию потребительского законодательства", - подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.

Директор АПОТ Артур Карпович, в свою очередь, отметил, что сотрудничество позволит выработать единые оптимальные предложения по совершенствованию сферы интернет-торговли обеих стран, защите и развитию этого рынка. "Мы планируем большую совместную работу по ряду направлений, в том числе по расширению перечня товаров, разрешенных к продаже в интернете", - сказал Карпович.