Россия передаст Индии технологии по производству военной техники

В Москве в рамках встречи министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом состоялась презентация программы "Делай в Индии".

Об этом сообщает пресс-слкжба минпромторга. Программа предполагает передачу технологий и совместное производство промышленной продукции.

"Понимая стратегическую установку Индии на индустриализацию, мы готовы развивать наше партнерство за счет передачи индийским предприятиям технологий по производству и ремонту военной и гражданской техники. Расширенное промышленное партнерство, помимо взаимовыгодных экономических аспектов, создаст неразрывные технологические связи между нашими странами", - отметил Денис Мантуров.

В свою очередь министр обороны Индии подчеркнул, что индийская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества с российской стороной, в том числе в рамках программы локализации и передачи технологий.