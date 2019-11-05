Россия стала первой в Европе по объему строительства торговых центров

За первое полугодие 2019 года в России построили почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых центров (ТЦ). Это на 13% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Cushman & Wakefield.

Темпы строительства торговых центров в ближайшие годы не снизятся, ведь люди идут туда не только за покупками, но и за зрелищами. Фото: Reuters

"Чем больше разнообразных торговых объектов, чем больше операторов этих объектов, чем выше конкуренция, тем лучше всем - и предпринимателям, и потребителям, - отмечают в Минпромторге. - Каждый новый торговый центр, магазин, рынок, киоск - это повышение комфорта для потребителей, рост количества и качества товаров, снижение цен".

Россия обогнала Италию, Польшу, Францию и Германию (эти страны вошли в топ-5 по объемам строительства ТЦ). Несмотря на оптимистичные данные, говорить о буме строительства торговых центров в России сейчас не приходится. "Строительство ТЦ сейчас резко сократилось по сравнению с тем, что было несколько лет назад, - говорит директор департамента торговой недвижимости агентства Knight Frank Евгения Хакбердиева. - Даже в 2015-2016 годах объем ввода торговой недвижимости был выше, чем сегодня. Если раньше в Москве и области сдавали по 30 объектов за год, то сейчас - по 10, если учитывать даже небольшие ТЦ".

По сравнению с докризисными 2013-2014 годами объемы ввода торговой недвижимости уменьшились в два раза, хотя сейчас ситуация стала немного выправляться.

"Россия, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по-прежнему отстает от европейских стран по количеству торговых площадей на душу населения, - отмечает замглавы отдела исследований JLL Владислав Фадеев. - Если в Европе приходится в среднем по 280 квадратных метров ТЦ на тысячу жителей, то в России - лишь 170 метров".

В ближайшем будущем, по мнению Фадеева, в России будут строиться в первую очередь небольшие ТЦ районного масштаба. "Частично это связано с миграционными потоками в города-миллионники и строительством новых жилых районов, жителям которых необходимы магазины. Инвесторы не против вкладываться и в строительство ТЦ в центрах городов, однако свободных мест для этого уже почти не осталось", - поясняет он.

При этом торговые центры становятся не только меньше, но и ближе к людям, которые привлекают уже не только товарами, но и развлечениями. "Торговые центры все больше становятся не только местом для шопинга, но и пространством для времяпрепровождения, - подчеркивает Фадеев. - В 2015-2017 годах в ТЦ активно открывались развлекательные форматы, это было связано с уходом или оптимизацией ряда ретейлеров после кризиса 2014 года. Сейчас же мы наблюдаем неуклонный рост доли "еды" в ТЦ, причем как в России, так и в других странах. Все больше места в торговых центрах отводится под рестораны, фудмаркеты, устанавливаются рекорды по динамике открытия общепита".

Развлекательным функциям торговых центров помогает и российский климат. "В Европе, кроме трех месяцев зимы, прекрасная погода, - отмечает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. - А у нас и лето бывает не особенно теплым. Вот семьи и идут в торговые центры. Где нам еще проводить время?"

По данным аналитиков, темпы строительства торговых центров в ближайшие годы не снизятся - в 2019-2020 годах ожидается открытие еще 1,4 миллиона кв. м новых площадей. Крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах.

Однако ожидать насыщения рынка пока не приходится.

Интернет

Успеть к полуночи

В Европе на торговые центры ведет серьезное наступление электронная коммерция.

"Онлайн-торговля там занимает уже 15-20% рынка, а по некоторым сегментам, например, в торговле одеждой и обувью - до 40%, - говорит Игорь Березин. - И торговые центры там опустели". В России такой проблемы пока нет. Темпы роста онлайн-продаж в РФ, отмечает Березин, очень высоки - 20-30% в год, но абсолютные цифры не такие большие. Через интернет идет достаточно много покупок аудио- и видеотехники, а вот на рынке обуви, одежды, мебели, продуктов онлайн-торговля забирает лишь 2-5% продаж.

Доля электронной коммерции в России как минимум вдвое меньше, чем в Европе (5,3% против 10-15% в ЕС), говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Однако в Европе онлайн-торговля более консервативна, рассказывает он. "Большинство интернет-магазинов в Бельгии, Германии, Франции, Испании предлагают доставку заказов только до 18.00 и вообще не работают в выходные. Или, допустим, российская онлайн-коммерция сейчас стала предлагать новую услугу - примерку. Либо курьер доставляет сразу несколько образцов одежды и обуви, а клиент дома примеряет и выбирает лишь один товар, либо это организация примерочных в пунктах выдачи заказов. В Европе я подобных услуг не встречал", - говорит Артем Соколов.

По словам эксперта, в России сейчас одна из наиболее эффективных бизнес-моделей интернет-магазинов. При разработке Стратегии развития электронной торговли, как сообщают в Минпромторге, с бизнес-сообществом обсуждалась возможность достижения доли онлайн-продаж в 10% к 2025 году. "Этот подход практикуется во всем мире: то, что стоит на полке обычного магазина или аптеки, может продаваться и с онлайн-витрины. Условием развития интернет-торговли является обеспечение общих подходов ее регулирования наравне с офлайн-торговлей", - отметили в министерстве.

Пока единственной угрозой для российских интернет-магазинов остаются иностранные интернет-магазины, доставляющие заказы почтовыми отправлениями - прежде всего это Aliexpress, eBay и Amazon. Несмотря на то что отечественные компании выигрывают по скорости доставки заказов, по оформлению сайтов (грамотные описания товаров на русском языке смотрятся выигрышнее текстов, сделанных с помощью машинного перевода), иностранные маркетплейсы продают товары по более низким ценам.

"Иностранные продавцы не несут таких затрат, как наши. Они не платят НДС, не обязаны сертифицировать товар, им не нужно оборудовать кассу, маркировать товар, - говорит Соколов. - Возможно, ситуацию улучшит новая система таможенного администрирования, которую собирается представить Федеральная таможенная служба".