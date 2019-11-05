В Российской премьер-лиге завершился первый круг. Его победителем стал питерский "Зенит".

Нахождение на вершине действующего чемпиона страны вряд ли можно назвать сенсацией, а вот то, что сразу за питерцами в турнирной таблице идет "Ростов", - настоящий сюрприз. От лидера, набравшего 33 очка, подопечные Валерия Карпина, делящие второе место с "Локомотивом", отстают всего на три балла. Этот отрыв мог быть еще меньше, если бы в выездном матче 15-го тура "Ростов" не упустил победу над "Краснодаром". Гости еще в первом тайме забили дважды и после перерыва успешно удерживали победный результат до конца основного времени. Правда, этого оказалось недостаточно: "Краснодар" героически сравнял счет уже в компенсированное время - 2:2.

- Тот факт, что "Краснодар", наш конкурент, или, лучше сказать, сосед по турнирной таблице, радуется ничьей с "Ростовом", это хорошо. Они рады, что не проиграли "Ростову", это приятно, - рассуждал после игры Валерий Карпин. - Для меня неожиданно то, что "Ростов" после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном. Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог и не быть таким, каков он сейчас. Неожиданно, что удалось добиться того, что есть практически сразу.

"Ростов", и правда, провел прорывной первый круг. Цифры говорят сами за себя. Во-первых, донская команда, набрав 30 очков в 15 матчах, повторила клубный рекорд. Так сильно первую половину чемпионата "Ростов" проводил только под руководством Курбана Бердыева в сказочном сезоне 2015/2016, по итогам которого занял второе место. Дончане также повторили рекорд по количеству выигранных матчей в первом круге - их у "Ростова" девять.

"Ростов" повторил свой рекорд по количеству набранных очков и побед, а также побил клубный рекорд по забитым мячам в первом круге РПЛ

А вот по забитым мячам за первые 15 матчей подопечные Валерия Карпина и вовсе переплюнули предыдущее достижение. За отчетный период "Ростов" забил 28 мячей. Больше только у "Зенита" и идущего третьим "Краснодара" - 30 и 29 голов соответственно. Да что там говорить: было несколько сезонов, когда "Ростову" за весь чемпионат не удавалось забить столько. Логично, что один из игроков донской команды Элдор Шомуродов идет в числе лидеров.

Впрочем, сам Карпин призывает не придавать промежуточным успехам особого значения. В прошлом сезоне "Ростов" тоже неплохо провел первую половину чемпионата, завершив ее на пятой строчке с 23 очками. А в итоговой турнирной таблице оказался лишь девятым. В любом случае почивать на лаврах дончанам некогда. Уже в следующую субботу "Ростову" предстоит матч с "Тамбовом".

Статистика

"Динамо" - "Ахмат" - 1:1.

Голы: Ордец, 93 - Понсе, 43.

"Уфа" - "Локомотив" - 1:1.

Голы: Бизяк, 72 - Эдер, 59.

"Сочи" - "Тамбов" - 1:2.

Голы: Нобоа, 44 - Костюков, 41; Мелкадзе, 56.

"Зенит" - ЦСКА - 1:1.

Голы: Ерохин, 73 - Влашич, 47.

"Краснодар" - "Ростов" - 2:2.

Голы: Игнатьев, 93; Спайич, 95 - Ионов, 34, 41.

"Урал" - "Оренбург" - 1:2.

Голы: Бикфалви, 64 - Фамейе, 4; Алвеш, 46.