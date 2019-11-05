На Крите найдены руины некогда процветавшего города

Греческие археологи при проведении раскопок на Крите обнаружили остатки ранее неизвестного древнего города минойской эпохи, который, судя по найденным артефактам, был весьма процветающим в свое время.

Об открытии со ссылкой на заявление Министерства культуры Греции сообщает Greek Reporter. Раскопки были проведены на крошечном островке Хриси у восточного побережья Крита.

Археологи обнаружили там руины древнего города. Архитектура сооружений указывает на минойскую культуру. Среди руин было обнаружено большое количество раковин, которые в античности широко использовались для производства красной и фиолетовой краски.

По мнению ученых, это доказывает, что поселение было промышленно развито. Вероятно, здесь было налажено массовое производство такой краски, которая зетам использовалась для украшения монументальных минойских сооружений на Крите.

"Множество разбитых раковин, найденных в комнатах жилых домов, доказывают существование очень раннего средиземноморского ремесленного производства краски", - говорится в заявлении Министерства.

Архитектурных свидетельств того, что найденное поселение было очень процветающим, исследователи не нашли. Однако в заявлении министерства оно позиционируется именно так. Местные исследователи считают, что производство краски в промышленных масштабах само по себе указывает на процветающую экономику.

К слову, в 2018 году при проведении раскопок на этом же месте были найдены украшения из золота, серебра и бронзы. В 2019 году был найден еще один клад, состоявший из древних монет, медных сосудов и других предметов. Сообщается, что общий вес этих артефактов превышает 68 килограммов.

Археологи полагают, что находки датируются примерно 1500 годом до нашей эры. Вероятно, эти артефакты принадлежали представителям высшего сословия или торговцам.