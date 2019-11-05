"Русским витязям" передадут четыре Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" получит четыре новых истребителя Су-35С. Они построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сухой".

Проверить Су-35С в небе доверили опытному летчику-испытателю Денису Яровому. Он протестировал в часовом полете все системы многофункционального истребителя в разных режимах, в том числе и те, которые используют в программе показательных выступлений.

Денис Яровой после полета доложил, что замечаний нет, программа выполнена полностью. Все боевые машины имеют серийную комплектацию. По словам начальника летно-испытательной станции Михаила Чипизубова, если поступит приказ, то летчики из "Русских витязей" подвесят вооружение и будут готовы к выполнению боевого задания. Главное отличие истребителей пилотажной группы - это фирменная расцветка в цвета государственного флага России: белый, синий и красный. Самолеты уже покрасили.

Передадут новые истребители летчикам пилотажной группы "Русские витязи" в начале ноября.

"Русские витязи" - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России. Обладает несколькими мировыми рекордами. Базируется на подмосковном аэродроме в Кубинке.