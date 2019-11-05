Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.11.2019,  
16:28
Текст:  Светлана Цыганкова

"Русским витязям" передадут четыре Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" получит четыре новых истребителя Су-35С. Они построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сухой".

Фото: KIZILSUNGUR/Wikimedia.org
"Метис" снес башню разрекламированной южнокорейской САУ

Проверить Су-35С в небе доверили опытному летчику-испытателю  Денису Яровому. Он протестировал в часовом полете все системы многофункционального истребителя в разных режимах, в том числе и те, которые используют в программе показательных выступлений.

Денис Яровой после полета доложил, что замечаний нет, программа выполнена полностью. Все боевые машины имеют серийную комплектацию. По словам начальника летно-испытательной станции Михаила Чипизубова, если поступит приказ, то летчики из "Русских витязей" подвесят вооружение и будут готовы к выполнению боевого задания. Главное отличие истребителей пилотажной группы - это фирменная расцветка в цвета государственного флага России: белый, синий и красный. Самолеты уже покрасили.

Передадут новые истребители летчикам пилотажной группы "Русские витязи" в начале ноября.

"Русские витязи" - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России. Обладает несколькими мировыми рекордами. Базируется на подмосковном аэродроме в Кубинке.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: KIZILSUNGUR/Wikimedia.org
"Метис" снес башню разрекламированной южнокорейской САУ 11:31
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 29.10.2019
Все выше и выше: работу армейской авиации России показали на видео 28.10.2019
гособоронзаказ
В Санкт-Петербурге заложат две дизель-электрические подлодки 31.10.2019
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 31.10.2019
истребители
"Красные дьяволы": как советская авиация охотилась на самолеты США в Корее 01.11.2019
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США 28.10.2019