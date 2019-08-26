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26.08.2019,  
14:39
Текст:  Антон Валагин

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла

Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.

Фото: Аркадий Бобылев/РИА Новости
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- Группа завершила подготовку к авиасалону, выполнив квалификационные полеты, - сообщили в Минобороны  России.

Выступление "Русских витязей" на МАКС-2019 начнется с группового пилотажа: звено Су-30СМ выполнит виражи и боевые развороты - в том числе на форсаже, - групповые и синхронные "бочки",  "петли Нестерова", встречный роспуск, "Зеркало и другие фигуры.  В завершение программы ведущий группы и командир "Витязей" полковник Андрей Алексеев проделает ряд головокружительных маневров с использованием сверхманевренных характеристик истребителя: управляемый штопор, "кадушка" и упомянутое уже дефиле над землей со скоростью мотоцикла.

Чтобы удержать 24-тонный самолет в воздухе на такой скорости, летчик задирает нос под углом почти 45 градусов, дает полный газ и крайне аккуратно  работает рулями.

Гостей МАКС-2019 также ждут показательные полеты истребителей пятого поколения Су-57 и премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер" - ее выполнят спортивные Як-52.

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