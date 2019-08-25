Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео

Жители подмосковного поселка Жуковский в эти дни раньше всех наблюдают эффектные полеты российских истребителей. Те оттачивают на местности программы, которые покажут гостям авиасалона МАКС-2019 - он откроется 27 августа.

В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57. В группе истребители демонстрируют синхронность действий, выполняя фигуры, словно приклеенные друг к другу. Но самой яркой частью шоу стал одиночный пилотаж, в котором пилот Су-57 показал все возможности своего самолета.

Управляемый плоский штопор, Кобра Пугачева, развороты и перевороты практически на месте - головокружительные трюки сменяют друг друга. Большинство фигур недоступны иностранным самолетам, а из российских их, кроме Су-57, могут выполнять истребители Су-30СМ и Су-35, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги.

Программа МАКС-2019 обещает быть очень зрелищной. Помимо показательных полетов боевой авиации, зрители увидят новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер" в исполнении спортивных Як-52 и новый топливозаправщик Ил-78М-90А