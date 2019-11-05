Сборная России с победы стартовала на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу в стартовом матче Межконтинентального кубка переиграла команду Египта - 5:3.

В Дубае проходит Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. Сборная России выступает в группе В с командами Египта, Мексики и Ирана. В квартете А выступают сборные Японии, Испании, Италии и ОАЭ. По итогам группового раунда в полуфинал выйдут по две сильнейшие команды.

В стартовом матче россияне встречались с командой Египта. Главный тренер российской команды Михаил Лихачев после удаления в финале Всемирных пляжных игр отбывал дисквалификацию и следил за игрой с трибун. В первом периоде команды порадовали болельщиков яркой и результативной игрой. Счет в матче открыли гости, поймавшие россиян на контратаке. Ахмед Шаабан свой шанс реализовал. Сборная России отыгралась после гола Раскина, неотразимо пробившего под перекладину. Однако затем отличились соперники - в красивом прыжке Абдельнаби Али пробил через себя. Совсем немного времени спустя Новиков повторил трюк соперника - 2:2. А оформивший дубль Раскин обеспечил России преимущество перед вторым таймом.

Во втором периоде россияне стараниями Павленко и Крышанова довели счет до 5:2, в третьем египтяне смогли сократить отставание до двух голов. Но на большее их не хватило.

В следующем туре россияне в среду сыграют с Мексикой.