Сергею Лаврову подарили там-там

В Доме приемов МИД России на Спиридоновке прошли необычные по атмосферности переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги из Бурунди Эзикиела Нибигиры.

Дипломаты обменялись душевными подарками: господин Нибигира вручил главе МИД РФ народный ударный инструмент там-там, в просторечии называемый барабаном, а Лавров подарил гостю из восточноафриканской республики тульскую гармонь.

Фотография Лаврова и Нигибиры, которые, судя по их улыбкам, остались очень довольны взаимными презентами и даже успели их немного опробовать, опубликована на страничке официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в соцсетях.

Уже известно, где Сергей Викторович будет хранить раритетный инструмент. Как сообщили агентству РИА Новости на Смоленской площади, там-там займет видное место в музее МИД.