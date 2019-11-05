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05.11.2019 09:03
Рубрика: Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться. О них "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт особенно отметила вред кондитерских изделий, сочетающих в себе сахар и трансжиры, которые обычно фигурируют в списке ингредиентов под названием кондитерский жир или маргарин и используются с подсластителями и ароматизаторами вместо сливочного масла.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Соломатина также отнесла к числу особо вредной продукции жареные изделия. Дело в том, что их жарят в кипящем масле, которое тоже часто является трансжиром. Речь идет, например, о пончиках. Причем, дополнительный вред несет начинка пончика, в которой также имеется трансжир с химическими добавками.

Осторожно стоит относиться и к сладостям с яркой синтетической окраской и резким ароматом, а также к импортным "мармеладным" конфетам с резиновой структурой, содержащих химические загустители. Большой вред организму может нанести и газировка, содержащая много сахара и химических добавок.

"Не просто так известным во всем мире американским напитком хорошо чистить унитазы - он растворяет кальциевый налет. Такая жидкость после того, как ее выпьют, раздражает желудочно-кишечный тракт и желудок, сахар и красители всасываются быстро", - говорит Елена Соломатина.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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