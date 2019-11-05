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05.11.2019 22:15
Рубрика: Экономика

Специалисты рассказали, можно ли украсть деньги с карты "по голосу"

Текст: Юлия Кривошапко
Случаи телефонного мошенничества заставили клиентов банков опасаться, что злоумышленники могут снять или перевести деньги со счета, получив доступ к биометрическим данным владельца.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В некоторых СМИ появилась информация, что человеку достаточно просто произнести в телефонную трубку слово "да" при ответе на звонок с незнакомого номера, чтобы стать жертвой финансовых мошенников.

"Ростелеком" - оператор Единой биометрической системы, в которой зарегистрировалось уже 65 тысяч человек, выступил с официальным разъяснением по этому поводу.

Фото: РИА Новости
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В компании напомнили, что сейчас жителям страны, сдавшим свои образцы лица и голоса в Единую биометрическую систему, доступны только три финансовые операции. Они могут открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Сделать что-то другое, например, снять деньги с текущего счета, с помощью биометрии нельзя.

Но самое главное, что воспользоваться финансовыми услугами по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно в принципе. Для идентификации гражданина и получения банковских услуг недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, "да" или "я подтверждаю". Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента.

При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии: глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе, уточнили в "Ростелекоме".

Для идентификации клиента умный алгоритм не только "слушает", как человек произносит определенный набор цифр, но и "наблюдает", как он это делает.

"В Единую биометрическую систему заложены повышенные требования к информационной безопасности при дистанционном получении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно, - подчеркнул директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Фото: iStock
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Единая биометрическая система - федеральная цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим данным. Систему создали по инициативе Минкомсвязи и Банка России. Она была запущена в середине 2018 года.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов.

Узнавать обо всех операциях, которые проводятся с помощью их биометрических данных, граждане могут в личном кабинете на портале bio.rt.ru.

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