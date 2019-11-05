Найден необычный способ бросить курить

Исследователи обнаружили, что лекарства, которые врачи выписывают людям, страдающим диабетом второго типа, имеют еще один важный положительный эффект.

Оказалось, что эти препараты содержат пиоглитазон - вещество, снижающее тягу к никотину.

Об этом информирует Journal of Neuroscience. Попытки бросить курить нередко заканчиваются неудачей, потому что люди испытывают крайне неприятные ощущения из-за отсутствия постоянной дозы никотина.

Это болезненное состояние получило название никотиновой абстиненции. Оно характеризуется раздражительностью, неумеренным аппетитом, депрессией и беспокойством.

Заядлые курильщики, столкнувшись с такой реакцией организма, сдаются и вновь начинают курить.

Команда ученых из Италии, Швеции и США под руководством Эси Доми (Esi Domi) выяснила, что пиоглитазон нивелирует проявления никотиновой абстиненции у крыс и мышей. Клинические испытания показали, что пиоглитазон стимулировал рецепторы, расположенные в тех областях мозга, которые отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость.

Инъекции пиоглитазона в гиппокамп мышей снизили признаки абстиненции: дрожание лапок, головы и другие. Когда это вещество вводили в миндалины грызунов, у них пропадало состояние тревоги на фоне отмены никотина.

Исследователи утверждают, что открытие влияния пиоглитазона на проявления никотиновой абстиненции позволит создать совершенно новые методики борьбы с курением. Важен и тот факт, что диабет второго типа у курильщиков развивается значительно чаще, чем у тех, кто не курит. Примерно, на 30 процентов.

Это значит, что пиоглитазон может получить применение в составе комплексной терапии, не только снимающей никотиновую абстиненцию, но и повышающей чувствительность к инсулину.