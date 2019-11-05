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05.11.2019 17:16
Рубрика: Общество

Еде ищут свой вкус

Спрос на полезную пищу растет без оглядки на цены
Текст: Алена Узбекова
Для потребителей определяющими критериями становятся вкус и польза еды. В отдельных случаях эти критерии доминируют даже над ценой товара.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здоровое питание стало одним из главных трендов на рынке продовольствия. Все больше семей наряду с буханкой "Урожайного" вводят в рацион чиабатту, покупают и "докторскую", и утиный паштет с черносливом, а также моцареллу, буррату и рикотту.

Почти у всех сетей появились отделы с продуктами для здорового питания, где потребитель может найти не только что-то полезное, но и попробовать что-то необычное

При этом цена зачастую отходит на второй план. "В магазинах выделяются полки под категории ЗОЖ (здоровый образ жизни. - Ред.), эко-продукты. Плюс открывают новые точки с уклоном во "фреш"-категории. Все благодаря тренду на organic, eco и здоровое питание", - говорит директор по работе с клиентами "Ромир" Фируза Кожагельдина.

Цена продуктов для большинства по-прежнему остается доминирующим фактором, но при этом в каждой ценовой категории, даже в магазинах экономкласса, потребители все больше ориентируются на вкус и пользу продуктов.

Фото: iStock
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Покупатель стал крайне избирательным. Он пристально изучает состав продукта, растет его информированность об ассортименте и ценах в разных магазинах. "Люди посещают все больше разных торговых точек, находясь в постоянном поиске оптимального соотношения качества и цены, то есть оба эти параметра крайне важны. Время и удобство также становятся более значимым для потребителей. С учетом этого набирают популярность категории ready-to-eat и ЗОЖ", - отмечают в X5 Retail Group.

Почти у всех сетей появились отделы с продуктами для здорового питания, где потребитель может найти не только что-то полезное, например, курицу на зерновом откорме, но и попробовать что-то необычное, например, мороженое со вкусом мяты или лимонного сорбета, которые в стандартном "магазине у дома" не найти.

"В большинстве случаев на выбор потребителя влияют цена, вкус, безопасность, удобство потребления и традиции потребления. Вы не купите вкусный товар, если не будете считать, что цена оправдана, - отмечает руководитель управления по работе с госорганами и общественными организациями Группы "Черкизово" Анастасия Михайлова. - Определяющим фактором будет скорее не цена, а стремление укрепить здоровье. Хотя и это спорная концепция - здоровья без удовольствия не бывает".

Фото: iStock
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Вместе с тем вкус во многом он зависит от традиций. "Большинство европейцев не считают съедобными китайские "столетние" черные яйца и наоборот - китайцев трудно заставить есть французский сыр с плесенью. Россияне часто сетуют, обнаружив в составе продукта свиную кожу, а мексиканцы считают ее деликатесом", - говорит Михайлова.

Кстати, традиции употребления изменить можно, считают производители. Например, очень вкусная рыба минтай, а особенно - его филе сухой заморозки, приготовленное в море. Стоит около 350 рублей за килограмм. Это в пересчете на белок гораздо дешевле бройлера с птицефабрики. Однако такое филе не очень жалуют люди, привыкшие к дешевым сосискам.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены
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