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Рубрика: В мире

США заплатят 20 млн долларов за информацию о пропавшем в Иране агенте ЦРУ

Власти США пообещали заплатить до 20 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение экс-агента ФБР и ЦРУ Роберта Левинсона. Он пропал во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.

Фото: iStock
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Награда объявлена в рамках программы Госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию". Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

Ранее Вашингтон отрицал, что мужчина имеет отношение к властям США, утверждая, что он находился в Иране с частной деловой поездкой. Однако агентство Associated Press провело в 2013 году свое расследование и выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

Известно, что Левинсон до 1998 года работал в ФБР, затем частным сыщиком. С 2006 года он начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах, пишет ТАСС.

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