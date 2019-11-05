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05.11.2019 18:20
Рубрика: Общество

Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследования, проведенный на 154 стоянках неандертальцев, некоторые из которых были оставлены еще 130 000 лет назад, позволили ученым выяснить, какие украшения предпочитали эти древние представители рода людей, исчезнувшие по неясным причинам примерно 40 тысяч лет назад. Об этом пишет авторитетное издание Archaeology, выпускаемое Археологическим институтом Америки.

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Как оказалось, одним из главных украшений у неандертальцев были когти беркута - самого крупного из орлов.

Это открытие опровергает сразу две гипотезы.

Во-первых, это означает, что неандертальцы умели охотиться на относительно некрупную дичь, тогда как раньше считалось, что из-за своей неповоротливости им было тяжело это делать, и их добычей становились только животные вроде лося или бизона.

И второе - находки когтей-украшений, особенно в Европе, показывают, что неандертальцы, скорее всего, все же были не чужды некоего стремления к прекрасному и к искусству, хотя многие ученые предполагают, что неандертальский психотип отличался отсутствием фантазии, а их мышление было очень конкретным и предметным.

Общество Наука
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