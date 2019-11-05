Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей"

Ситуация со съемками новых "Фантастических тварей" наконец-то прояснилась - к третьей части фильма о приключениях Ньюта Саламандера приступят весной следующего года. Ранее предполагалось, что производство картины стартует уже в 2019-м.

Сроки были перенесены из-за того, что предыдущая часть фильма - "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" - не собрала ожидаемой кассы в прокате, сообщает Variety. На экраны она, напомним, вышла осенью 2018 года.

Пока название новой ленты о вселенной Гарри Поттера не называют, но известно, что местом действия съемок станет Бразилия - по сюжету герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Режиссером останется Дэвид Йейтс, актерский состав тоже изменений не претерпел: Ньюта Саламандера снова сыграет Эдди Редмэйн, профессора Дамблдора - Джуд Лоу, злодея Грин-де-Вальда - Джонни Депп. Вернутся к своим ролям и другие актеры из предыдущих частей.

Премьера ожидается через два года - в ноябре 2021.