В Театре на Таганке играют "Последние пять лет" - мюзикл Джейсона Брауна, ракетой ворвавшийся в театральный мир в первый год нового тысячелетия.

Вещь, рожденная для сцены, но для сценического воплощения крайне трудная. Заняты всего два актера и камерный ансамбль за сценой.

История о том, как вспыхнула и угасла любовь, как двое встретились и расстались, - банальная история, согретая тем, что ее пережил лично Браун и воплотил в музыкальной пьесе настолько исповедальной, интимной и чувственной, что бывшая возлюбленная Тереза О`Нил даже пыталась с ним судиться, и какие-то сугубо личные детали пришлось убрать. Премьера состоялась в Чикаго, потом спектакль обосновался на "офф-Бродвее", там началась его мировая слава, пока российский режиссер Алексей Франдетти не "заболел" этой музыкой, в которую влюбляешься сразу и навсегда. Это своего рода музыкальный "расемон": одна и та же история рассказана - прочувствована - с разных точек зрения. Идет серия музыкальных монологов страстно влюбленных - успешного молодого писателя Джейми и неудачливой актрисы Кэти.

Непроста композиция: спектакль начинается одиночеством Кэти, которая рассталась со своим Джейми и горюет по ушедшему счастью, а продолжается выходом пылкого Джейми, который только что ее встретил и ослеплен вспыхнувшей любовью, а также собственным бунтом против еврейских обычаев жениться на соплеменницах. И далее время действия развивается в двух противоположных направлениях: в хронологическом порядке (Джейми) и обратно, от конца к началу (Кэти), завершаясь дуэтом, где один прощается до завтра, а другая - навсегда. И если в киноверсии 2014 года герои все же взаимодействуют друг с другом, то в спектакле они пребывают каждый в своем пространстве, физически встречаясь только однажды, на пике действия - в свадебном дуэте. Эти два состояния - страсть и одновременно отчужденность - составляют два эмоциональных полюса мюзикла.

Они и живут в разных ритмах. Джейми на взлете успеха: первая же книга принесла ему славу, он упоен назревающим блестящим будущим - идут его звездные дни. А Кэти преследуют неудачи, на прослушиваниях ей предпочитают других актрис, у нее развивается комплекс вечного аутсайдера, а любимый занят только собою, и она в ярости. Само сценическое решение, визуально разлучившее героев, заставляет остро ощущать это их одиночество даже в миг счастья - драма расставания тлеет, как бикфордов шнур, она заложена уже в самой их встрече.

В партитуре Джеймса Брауна вечно кипящее варево мультинационального города - открытого, дружелюбного и равнодушно жестокого - великолепно передано стилевой чересполосицей от джаза и академической классики до латиноамериканских ритмов, еврейского мелоса и рока. Эта эклектика составляет важную часть музыкальной драматургии.

На сцене Малого зала Таганки сценограф Анастасия Пугашкина соорудила две как бы изолированные друг от друга квартиры. За окнами - никогда не засыпающий Нью-Йорк, полный соблазнов, амбиций, судеб торжествующих и разбитых.

В ролях актриса Таганки Марфа Кольцова (Гелла в "Мастере и Маригарите") и артист МХТ, опытный актер мюзиклов Павел Левкин (Медведь в "Обыкновенном чуде" Театра на Дубровке). Оба прекрасно поют и замечательно держат нерв этого полуторачасового одноактного действа. И хотя музыкальная исповедь каждого - это рассказы о любви и близости, оба словно не видят друг друга, существуя в параллельных измерениях: ртутный, спортивный, в непрерывном движении, окрыленный внезапным везением, упоенный нахлынувшей славой Джейми, и элегичная, неуверенная в себе, уставшая от неудач Кэти.

При этом вся небольшая команда, ведомая режиссером Алексеем Франдетти и включающая инструментальный секстет Армена Погосяна, нескрываемо влюблена в этот новый для российских сцен мюзикл, в талант нового для наших афиш автора, в глубоко личную историю о том, как приходит и почему уходит любовь. В ее необычно исповедальную интонацию, которая не может не пробудить в каждом какие-то свои, глубоко в душе замершие струны.