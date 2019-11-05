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05.11.2019 17:46
Рубрика: Общество

Ученый рассказал, как технологии ацтеков могут помочь человечеству

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователь Роланд Эбель из Университета штата Монтана (США) провел изыскание и установил, что древняя сельскохозяйственная технология ацтеков может принести пользу цивилизации XXI века и спасти мегаполисы от дефицита продуктов питания.

Исследование опубликовано в интернет-журнале HortTechnology и на сайте Американского общества садоводческой науки. Ученый тщательно проанализировал технологию, которую широко использовали ацтеки.

Они создавали на озере Тескоко плавучие острова - чинампы. По сути, это были приподнятые над водой поля, на которых древние народы выращивали и собирали по несколько урожаев в год. В сезон дождей такие острова буквально плавали по озеру.

Фото: iStock
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Ацтеки добавляли новые слои земли и удобряли их, а с поливом растений проблем не возникало. Чинампы круглогодично обеспечивали свежими продуктами население крупных городов.

В частности, они могли прокормить население такого города-государства как Теночтитлан, на месте которого расположен современный город Мехико. Расцвет технологии пришелся на 600-900 годы нашей эры.

Однако коренные народы Мексики продолжают использовать ее до сих пор. Роланд Эбель нашел плавучие сады в некоторых пригородных районах в Сочимилько. Местные жители роют каналы, а на специальные платформы насыпают слои земли. Это позволяет даже в засушливые периоды времени собирать богатый урожай.

Кроме того, подобные технологии встречались в древности и встречаются и сейчас у некоторых народов Южной Америки, Азии, Океании и Африки.

Эбель пришел к выводу, что плавучие сады за свою тысячелетнюю историю хорошо зарекомендовали себя в качестве очень эффективной технологии, которая несет в себе потенциальное решение для мегаполисов нашего времени.

Система ацтекских чинампов способна и в современных условиях прокормить огромное население крупных городов. По мнению ученого, она является одной из самых интенсивных и урожайных сельскохозяйственных систем, когда-либо разработанных на нашей планете.

Такие острова можно культивировать почти непрерывно, а их микроклимат благоприятен для многих современных садоводческих культур, в том числе декоративных, и небольших животных.

Использование ацтекской технологии может помочь с решением проблемы голода, которая для многих стран становится все более актуальной в связи с ростом численности населения.

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