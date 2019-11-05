Трамп назвал компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майк Помео заявил, что президент Трамп "осознал угрозу и риски", исходящие, по его словам, от Коммунистической партии Китая, и это "хорошая новость". Слова шефа американской дипломатии, давшего интервью изданию Fox Business, приводит РИА Новости.

Теперь глава госдепа намерен привлечь все мировое сообщество на сторону США в вопросе "китайской угрозы". Не так давно Помпео уже публично критиковал государственный строй КНР и уверял общественность, что рядовым китайцам он "не нравится". Впрочем, как отметил шеф американской дипломатии, Соединенные Штаты вовсе не собираются отказываться от сотрудничества с Пекином в тех областях, где оно выгодно американцам. Речь идет, прежде всего, о заключении торгового соглашения.

В Вашингтоне далеко не первый раз эксплуатируют тему "китайской угрозы" - как, впрочем, и "русской". Напомним, что еще предыдущий президент США Барак Обама в 2014 году с трибуны Генассамблеи ООН назвал главными "мировыми угрозами" Россию наряду с лихорадкой Эбола и террористами ИГИЛ (запрещена в РФ).