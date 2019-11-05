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05.11.2019 18:06
Рубрика: Культура

На дне Эгейского моря найдены три древних корабля

Текст: Денис Передельский
Фото: Frode Kvalo/Greek Culture Ministry via AP Фото: Frode Kvalo/Greek Culture Ministry via AP
Фото: Frode Kvalo/Greek Culture Ministry via AP

В Греции подводные археологи обнаружили у побережья острова Касос в Эгейском море три корабля, затонувших в разные периоды времени.

Как сообщает Phys.org, находки были сделаны археологической миссией Министерства культуры Греции. Исследователи опустились на дно у берегов острова Касос, который расположен между островами Крит и Родос - на ключевом торговом маршруте, связывающем регионы Эгейского моря с Ближним Востоком.

Фото: iStock
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Археологи обнаружили следы трех кораблекрушений, которые произошли в разные периоды времени. Детализировать остатки помогла подводная съемка.

Кстати, на снимках видны предметы, которые могут относиться и другим, пока еще неизвестным кораблекрушениям. В частности, в кадр попали несколько пушек, которые явно относятся к гораздо более поздним эпохам.

Самым древним из затонувших кораблей, найденных на дне, оказалось торговое судно возрастом около 2300 лет. Оно перевозило груз крупных амфор, большинство из которых неплохо сохранились.

Такие большие кувшины в древности использовались для транспортировки вина, масла и продуктов питания. Также на дне было найдено множество посуды и пять каменных якорей.

Два других корабля затонули в I веке до нашей эры и VIII-X веках нашей эры соответственно. Их изучение продолжается.

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