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05.11.2019 07:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как организм может предупреждать о раке кишечника

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что у людей с микроорганизмами в кишечнике бактериальной группы Bacteroidales риск развития рака кишечника на 2-15% выше по сравнению с теми, у кого в организме таких бактерий нет, передает Medicalxpress.

Фото: iStock
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Работа ученых основана на данных о более 120 тысячах человек. Новое исследование является логическим продолжением более ранней работы специалистов, в ходе которой было установлено, что у пациентов с раком кишечника достаточно часто и в большом количестве встречаются Bacteroidales. Ученые не исключают, что именно состав кишечного микробиома может спровоцировать и злокачественный процесс в организме.

"Наша цель - выяснить, может ли изменение количества бактерий в кишечнике повлиять на возникновение рака. Множество исследований на мышах и людях показали связь между микробиомом кишечника и раком кишечника, но очень немногие из них предоставили убедительные доказательства причинности. Другими словами, действительно, трудно определить, могут ли компоненты кишечного микробиома вызывать рак кишечника, или же само заболевание приводит к изменению в микробиоме кишечника", - сказала доктор Кейтлин Уэйд.

Отметим, что микробиом кишечника человека определяется генетикой и остается относительно стабильным на протяжении всей жизни. На его изменение могут повлиять развившиеся заболевания, антибиотики и изменение диеты.

Общество Здоровье
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