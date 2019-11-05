Ученые рассказали, как организм может предупреждать о раке кишечника

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что у людей с микроорганизмами в кишечнике бактериальной группы Bacteroidales риск развития рака кишечника на 2-15% выше по сравнению с теми, у кого в организме таких бактерий нет, передает Medicalxpress.

Работа ученых основана на данных о более 120 тысячах человек. Новое исследование является логическим продолжением более ранней работы специалистов, в ходе которой было установлено, что у пациентов с раком кишечника достаточно часто и в большом количестве встречаются Bacteroidales. Ученые не исключают, что именно состав кишечного микробиома может спровоцировать и злокачественный процесс в организме.

"Наша цель - выяснить, может ли изменение количества бактерий в кишечнике повлиять на возникновение рака. Множество исследований на мышах и людях показали связь между микробиомом кишечника и раком кишечника, но очень немногие из них предоставили убедительные доказательства причинности. Другими словами, действительно, трудно определить, могут ли компоненты кишечного микробиома вызывать рак кишечника, или же само заболевание приводит к изменению в микробиоме кишечника", - сказала доктор Кейтлин Уэйд.

Отметим, что микробиом кишечника человека определяется генетикой и остается относительно стабильным на протяжении всей жизни. На его изменение могут повлиять развившиеся заболевания, антибиотики и изменение диеты.