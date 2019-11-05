Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран

Украина вошла в топ антирейтинга стран, где журналистам работать опаснее всего. Его составила Международная федерация журналистов.

В "черную" пятерку попали также Филиппины, Сомали, Перу и Палестина. Федерация обращает внимание на самые разные факты - от проявлений откровенной цензуры, за которой стоят местные олигархи, контролирующие СМИ, до нераскрытых убийств репортеров.

За последние почти 25 лет на Украине были убиты 16 сотрудников СМИ. Самые громкие дела, включая дело Георгия Гонгадзе, до сих пор не расследованы. Ранее глава украинского Национального союза журналистов Сергей Томиленко признал, что только за этот год на журналистов нападали 60 раз.