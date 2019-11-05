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05.11.2019 19:04
Рубрика: В мире

Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран

Текст: Марина Алешина

Украина вошла в топ антирейтинга стран, где журналистам работать опаснее всего. Его составила Международная федерация журналистов.

В "черную" пятерку попали также Филиппины, Сомали, Перу и Палестина. Федерация обращает внимание на самые разные факты - от проявлений откровенной цензуры, за которой стоят местные олигархи, контролирующие СМИ, до нераскрытых убийств репортеров.

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

За последние почти 25 лет на Украине были убиты 16 сотрудников СМИ. Самые громкие дела, включая дело Георгия Гонгадзе, до сих пор не расследованы. Ранее глава украинского Национального союза журналистов Сергей Томиленко признал, что только за этот год на журналистов нападали 60 раз.

В мире экс-СССР Украина
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