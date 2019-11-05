Умер российский гимнаст, чемпион Олимпиады 1996 года

Российский гимнаст Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни. В 1996 году он завоевал золото Олимпийских игр в Атланте. О смерти своего товарища по команде сообщил в Instagram четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

"Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", - сообщил Немов.

В 1996 году в Атланте Василенко завоевал золотую медаль в командных соревнованиях. Помимо этого, он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, победителем Игр Доброй воли в 1994 году. После завершения карьеры работал тренером, но в 2008 году у Василенко было диагностировано серьезное заболевание.

Врачи поставили экс-гимнасту диагноз - боковой амиотрофический склероз, из-за которого Василенко оказался полностью парализован.