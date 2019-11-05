В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года

План обороны Беларуси на ближайшие пять лет предстоит вынести в этом месяце на заседание Совета безопасности. Об этом стало известно 5 ноября из источника в секретариате Совета безопасности республики, который подтвердил БЕЛТА, что в Министерстве обороны под руководством государственного секретаря СБ Станислава Зася прошло рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны.

В оборонном ведомстве, уточнило агентство, был проанализирован прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет.

Министр обороны изложил замысел обороны государства на этот период, а представители республиканских органов системы обеспечения национальной безопасности - о применении силовых структур при его реализации, сообщает агентство.