Программа очередной игровой недели регулярного чемпионата не была обширной, однако произошло сразу два значимых события. Подмосковные "Химки" довели серию побед до шести матчей, разгромив дома казанский УНИКС (109:83), казахстанская "Астана" на арене внутри овала велотрека "Сарыарка" в Нур-Султане в какой-то степени сенсационно взяла верх над питерским "Зенитом" в дополнительное время - 109:108.

"Химки" захватили лидерство на третьей минуте и ни разу его не упустили. Все стало ясно уже к большому перерыву, когда перевес хозяев составил 17 очков. В итоге самыми результативными у победителей стали Алексей Швед (24), Девин Букер (21) и Энтони Гилл (15). В рядах гостей отличились Джамар Смит (19) и Эрик Макколлум (18).

Впервые в нынешнем чемпионате сразу оба соперника сумели добиться в матче трехзначной результативности. "Астана" и "Зенит" набрали на двоих 217 очков

У подмосковного клуба в строй вернулся атакующий защитник Егор Вяльцев, пропустивший целый месяц из-за травмы колена. Правда, в матче на площадку он так и не вышел. Зато игровое время получил новичок команды Стефан Йовчич, которого болельщики в Единой лиге не видели почти пять недель - тоже из-за проблем со здоровьем. Баскетболист сборной Сербии успел отличиться дальним попаданием и довольно быстро нахватал пять персональных замечаний, досрочно отправившись отдыхать.

- Рад, как сложилась игра. Парни понимали важность этого противостояния, играли с полной отдачей и показали хорошую энергию, чего нам не хватало на последнем матче Евролиги в Белграде, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Я доволен не столько результативности и большому преимуществу, сколько нашему старанию и работе. Снова в деле Йовчич. До этой игры он провел две тренировки, все с ним хорошо. У Стефана очень высокий баскетбольный интеллект, но в матче с УНИКСом немного не сложилось с фолами, что выбило его из нормального ритма.

Добавим, что перед началом этой игры форвард "Химок" Джереми Эванс получил приз как самый ценный игрок (MVP) Единой лиги в октябре.

Начиная с прошлого сезона, для любого гранда нашего чемпионата выезд в Казахстан чреват вероятностью потерпеть поражение от резко прогрессирующей "Астаны". В питерском "Зените" об этом прекрасно знали, однако дебютант Евролиги в итоге уехал из Нур-Султана ни с чем.

Игра изобиловала неожиданными сюжетными поворотами. После 20 минут игры "Астана" лидировала "плюс 18" и провалила третью четверть (15:32). За минуту и 11 секунд до окончания основного времени "Зенит" уступал семь очков и успел спастись во многом благодаря серии дальних попаданий, в которой участвовали Дмитрий Хвостов (два броска), Джеремайя Хилл и Остин Холлинс.

Под занавес дополнительной пятиминутки казахстанский клуб обеспечил себе победу этим же оружием. Когда хозяева проигрывали два очка, из-за дуги метко выстрелил Айзея Уайтхед.

Лучшим бомбардиром матча стал сербский центровой "Астаны" Душан Ристич, отыгравший почти без замен (42 минуты из 45) - 30 очков. У "Зенита" самыми эффективными в нападении были Холлинс (22) и Хвостов (20), причем россиянин шесть раз отличился с дальней дистанции. Плюс Дмитрий вышел на первое место в истории Единой лиги по количеству результативных передач (781), опередив экс-армейца Милоша Теодосича (776).

- "Зенит" начал немного медленно, так как провел несколько матчей в Евролиге на неделе, и мы использовали это в первой половине, - пояснил наставник "Астаны" Эмиль Райкович. - После перерыва питерцы стали действовать намного лучше, особенно в защите, и им удалось перевести игру в овертайм. У нас был план умышленно сфолить при разнице "плюс три" в нашу пользу, но сделать этого не удалось. В овертайме мои игроки показали характер.

Главный тренер "Зенита" Жоан Пласа посетовал на большие перепады в игре своих подопечных: "Мы не должны крупно уступать в первой половине и затем героически пытаться догнать соперника. Пока наша заметно обновленная команда в процессе узнавания игроками друг друга и тренера, узнавания турнира и того, насколько он силен. Этот процесс провоцирует такие вот небольшие кризисы внутри игры, и нам нужно научиться в будущем этого избегать.

И, наконец, ЦСКА в столице без проблем разобрался с саратовским "Автодором" - 103:79. Вчерашний матч "Зелена-Гура" (Польша) - "Парма" (Пермский край) завершился поздно вечером по московскому времени, уже после подписания этого номера "РГ".

В чемпионате лидируют (ранжирование по проценту побед): "Химки" (Московская область) - 6 побед - 0 поражений, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 3-1, БК "Нижний Новгород" - 3-1, "Енисей" (Красноярск) - 3-1, ЦСКА - 4-2.

Следующий тур состоится 9-11 ноября. Центральный матч запланирован на воскресенье. 10 ноября ЦСКА принимает "Локомотив-Кубань".