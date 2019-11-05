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05.11.2019 17:04
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали восстановление системы вытрезвителей

Текст: Татьяна Замахина
В России возродят систему вытрезвителей, однако она будет работать по новым правилам. Пакет законопроектов об этом Госдума приняла в первом чтении.

Система вытрезвителей при органах внутренних дел была ликвидирована в 2011 году. И оказывать помощь людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским организациям. В результате "от одного берега уплыли, а к другому не пристали", и в данной сфере образовался правовой вакуум, отметил один из авторов документа, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Полиция получит право доставлять пьяных в вытрезвители

Это привело к печальным последствиям - в первую очередь, к росту "пьяной" преступности. По данным МВД, количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, с 2011 года выросло на 35 процентов. Возросло и число преступлений, совершенных против пьяных. Ведь они беспомощны, пояснил Хинштейн. Кроме того, нетрезвые граждане умирают от переохлаждения - это 8-10 тысяч человек ежегодно.

Несмотря на отсутствие федерального законодательства, в некоторых регионах попытались решить проблему собственными силами. К настоящему времени вытрезвители открыты в 20 субъектах страны. Но эти учреждения работают не в полную силу: они не могут оказывать помощь бесплатно, по программе госгарантий. А у полицейских нет полномочий доставлять граждан в вытрезвители.

Согласно пакету инициатив, теперь такие полномочия появятся. При этом доставлять в подобные учреждения можно будет только тех, кто не может "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Медицинское вмешательство будет осуществляться без согласия гражданина. "О каком согласии может идти речь, если он лежит беспомощным?" - отметил автор.

Перед тем, как поместить гражданина в вытрезвитель, его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация. Правила деятельности вытрезвителей должно будет утвердить правительство РФ.

Фото: iStock
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Вытрезвители будут создаваться при медицинских или социальных учреждениях - по решению региона. Пьяному окажут социальную помощь: предоставят теплое помещение, кровать, где человек может выспаться и прийти в себя. Если гражданин "задебоширил", то сотрудники охраны смогут вызвать полицейских, рассказали авторы.

Новые вытрезвители будут работать не при системе МВД и не по старым правилам, отметил глава комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Диденко. В прежних вытрезвителях нередки были случаи насилия по отношению к пьяным, отметил он. Кроме того, граждане часто не получали должной помощи.

Регионы смогут создавать вытрезвители не только за свой счет, но и привлекая частных инвесторов. Это вызвало вопросы депутатов: не будут ли брать плату с нетрезвых граждан?

Александр Хинштейн на это заявил, что авторы не видят ничего дурного в том, чтобы с "клиентов" вытрезвителей брали разумную сумму. Предельную плату рассчитают в правительстве. По опыту регионов, это порядка 2 тысяч рублей, отметил депутат.

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