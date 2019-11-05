В Госдуму внесены поправки о минимальном размере алиментов

Новости

Стивен Сигал стал послом "Золотого кольца Боспорского царства" 15:15
В Ростове арестован третий подозреваемый по делу об убийстве 5 человек 15:11
В КБР 16-летняя девушка погибла от отравления угарным газом 15:10
Государственный медцентр Израиля построит клинику в Крыму 15:08
В Евпатории мать и сына осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ 15:05
14 ноября состоится вручение премии AdIndex Awards 2019 15:01
Белорусские актеры приняли участие в фестивале искусств "Балтийские сезоны" 15:00
Каким будет возрожденный Ford Bronco 15:00
Бард Новиков выплатил мэрии Екатеринбурга один миллион рублей 14:57
ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето" 14:49
Для смартфонов вводят обязательный российский софт 14:49
В Кремле оценили будущее соглашения по климату без США 14:44
В Кремле объяснили награждение болгарского русофила Малинова 14:43
Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых 14:36
"Родина-мать зовет!" освободилась от строительных лесов 14:28
Объявлены победители "Лістападзіка-2019" 14:24
В Москве обсудят перспективы развития рынка интернет-торговли 14:24
Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей" 14:18
Видео: жеребец бросился в огонь ради жеребенка и кобылы 14:18
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа 14:12
Ремчуков: Более 1,1 тысячи человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы 14:12
В Крыму оценили идею Киева вернуть полуостров через "нормандский формат" 14:09
Минобороны начало прием работ для участия в фестивале "Медиа-АС" 14:06
Водителей Севастополя попросили не заезжать в центр города 14:06
Температура в Москве побила рекорд 1922 года 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 14:28
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о минимальном размере алиментов

Текст: Татьяна Замахина
Минимальный размер алиментов предлагают сделать не ниже регионального прожиточного минимума для детей. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами документа выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Фото: iStock
Алиментщики попадут под статью за выплату символических сумм

Законопроектом устанавливается гарантия содержания ребенка за счет средств региона на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. Сумма соответствующих выплат опять же должна быть не ниже "детского" прожиточного минимума. После нахождения обязанного платить алименты родителя суд взыскивает с него указанные средства с учетом процентов за пользование чужими средствами.

- Если гражданин, которого суд обязал перечислять алименты, подался в бега, эти средства выплачивает государство из регионального бюджета, - пояснил глава фракции. - Когда такой горе-родитель отыщется, субъект Федерации сможет взыскать с него сумму выплат. Да еще с учетом процентов за пользование чужими средствами.

В пояснительной записке констатируется, что зачастую средств, выплачиваемых родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка. Связано это с различного рода причинами: это и невысокий уровень доходов плательщика алиментов, и сокрытие им реальных доходов.

Правительство не поддержало инициативу. В заключении говорится, что ее реализация приведет к нарушению баланса прав и интересов плательщика алиментов и другого родителя (законного представителя) ребенка.

Кроме того, родитель, получающий заработную плату, равную МРОТ, может не иметь возможности выплачивать алименты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.

Власть Право Семейное право Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Разводы и алименты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Захарова раскритиковала отказ Эстонии пустить в свои воды судно РФ