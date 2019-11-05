В Госдуму внесены поправки о минимальном размере алиментов

Авторами документа выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Законопроектом устанавливается гарантия содержания ребенка за счет средств региона на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. Сумма соответствующих выплат опять же должна быть не ниже "детского" прожиточного минимума. После нахождения обязанного платить алименты родителя суд взыскивает с него указанные средства с учетом процентов за пользование чужими средствами.

- Если гражданин, которого суд обязал перечислять алименты, подался в бега, эти средства выплачивает государство из регионального бюджета, - пояснил глава фракции. - Когда такой горе-родитель отыщется, субъект Федерации сможет взыскать с него сумму выплат. Да еще с учетом процентов за пользование чужими средствами.

В пояснительной записке констатируется, что зачастую средств, выплачиваемых родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка. Связано это с различного рода причинами: это и невысокий уровень доходов плательщика алиментов, и сокрытие им реальных доходов.

Правительство не поддержало инициативу. В заключении говорится, что ее реализация приведет к нарушению баланса прав и интересов плательщика алиментов и другого родителя (законного представителя) ребенка.

Кроме того, родитель, получающий заработную плату, равную МРОТ, может не иметь возможности выплачивать алименты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.