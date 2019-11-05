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05.11.2019 19:08
Рубрика: Спорт

Трибуны битком

В КХЛ новые рекорды по средней посещаемости
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела статистические итоги первого отрезка регулярного чемпионата. Выяснилось, что в сентябре и октябре зафиксирована рекордная для этих месяцев средняя посещаемость матчей.

В сентябре было проведено 143 игры, в среднем присутствовало по 6759 болельщиков. Прежде для первого месяца осени рекордной считалась цифра 6300 (сезон 2014/15). Заполняемость трибун на аренах - 74,7 процента, то есть почти три четверти.

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В октябре на 143 матчах средняя посещаемость - 6509. И это тоже новый рекорд для конкретного месяца.

Наибольший прирост зрительской активности в процентном отношении продемонстрировали минское "Динамо", ХК "Сочи" и единственный представитель Китая в нашей интернациональной лиге "Куньлунь Ред Стар", перебравшийся на новую для себя арену в Пекине.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Минск Спортивные организации Хоккейные клубы "Сочи"
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