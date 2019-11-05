Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела статистические итоги первого отрезка регулярного чемпионата. Выяснилось, что в сентябре и октябре зафиксирована рекордная для этих месяцев средняя посещаемость матчей.

В сентябре было проведено 143 игры, в среднем присутствовало по 6759 болельщиков. Прежде для первого месяца осени рекордной считалась цифра 6300 (сезон 2014/15). Заполняемость трибун на аренах - 74,7 процента, то есть почти три четверти.

В октябре на 143 матчах средняя посещаемость - 6509. И это тоже новый рекорд для конкретного месяца.

Наибольший прирост зрительской активности в процентном отношении продемонстрировали минское "Динамо", ХК "Сочи" и единственный представитель Китая в нашей интернациональной лиге "Куньлунь Ред Стар", перебравшийся на новую для себя арену в Пекине.