В Кремле объяснили награждение болгарского русофила Малинова

В Кремле президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Национального движения русофилов Болгарии Николая Малинова. В Болгарии Малинова обвиняют в шпионаже, но в Москве не опасаются, что награждение испортит отношения с Софией.

"Нет, мы считаем, что подобный жест признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства русского мира, в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран никоим образом не может и не должен быть причиной для каких-то преследований, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это было бы нелогично, и имело бы очень пагубные последствия".

"Мы рассчитываем, наоборот, что такие люди, как он, получат возможность и дальше работать в русле развития дружеских давних исторических отношений между народами наших двух стран", - сказал Песков.