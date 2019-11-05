В Кремле оценили будущее соглашения по климату без США

Выход США из Парижского соглашения по климату подрывает этот документ, считают в Кремле. Госсекретарь Майк Помпео сегодня объявил, что Вашингтон начинает процедуру отказа от этого соглашения.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о таком решении еще в 2017 году, но официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября 2019 года. Документ обязывает Штаты сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов к 2025 году по сравнению с уровнем 2005 года.

"Это самым серьезным образом подрывает это соглашение, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень и очень трудно".