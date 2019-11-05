В Кремле оценили шансы на саммит "нормандской четверки" до конца года

В Кремле внимательно следят за ситуацией с разведением сил в Донбассе и надеются, что несмотря на сложности, процесс будет завершен. Россия выступает за скорейшее проведение встречи в верхах в "нормандском формате", но саммит должен быть подготовлен.

"Мы очень внимательно отслеживанием ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - добавил он.

"Позиция президента Путина по "нормандскому формату" неизменна, последовательна и предельно понятна, - напомнил представитель Кремля. - Россия и президент Путин - за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит, но считает, что он должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности".

Оценивая шансы провести саммит до конца года, пресс-секретарь главы государства заметил, что "пока преждевременно говорить, по-прежнему очень много вопросов на повестке".

На вопрос о том, что Кремль якобы выдвинул новые условия - согласование итогового документа саммита, и что там должно быть, Песков заявил: "Не могу сказать: ведется дискретная подготовительная работа и было бы неправильно вести ее в публичном режиме: это никак не способствовало бы подготовке и проведению встречи".

Говоря про газовые переговоры с Украиной, представитель Кремля напомнил, что с момента как президент сделал заявления в Будапеште на пресс-конференции на эту тему, ситуация не изменилась. "Речь об отказе Украины от решения стокгольмского арбитража?" - спросили журналисты. "Конечно, - ответил он. - Продолжение задействования арбитража, выдвижение претензий в нем делает невозможным достижение договоренностей. Об этом говорил президент". Отвечая на вопрос, готова ли Москва компенсировать эту цифру другим образом, Песков ответил: "Президент сказал очень четко, вряд ли можно допустить двойное толкование".

Напомним слова Владимира Путина в Будапеште: "Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд.

То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня".