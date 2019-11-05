В Кремле выразили обеспокоенность возможным разрушением СВПД

Москва отслеживает ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) и заинтересована в его сохранении, заявили в Кремле.

Тегеран заявил о намерении 6 ноября ограничить обязательства по обогащению урана.

"Безусловно, с обеспокоенностью", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как к этому относится Кремль.

"Россия, как и ее партнеры, сторонница сохранения этой сделки и поддержания ее в жизнеспособном состоянии, - заявил Песков. - Мы понимаем озабоченность Ирана на фоне действий некоторых стран, на фоне беспрецедентных и незаконных санкций, которые применяются в отношении этой страны", - заметил он".

"Но в то же время мы, действительно, с обеспокоенностью наблюдаем за развитием ситуации - разрушение всеобъемлющего плана, конечно, не сулит ничего хорошего", - заключил представитель Кремля.