В МИД РФ считают незаконным военное присутствие США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, любые действия, с помощью которых американцы пытаются закрепить незаконное военное присутствие, являются неприемлемыми и противоречащими международному праву.

Агентство Anadolu информировало о том, что США сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что его страна будет обеспечивать безопасность сирийских нефтяных месторождений от ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Однако российская сторона подозревает американских военных в незаконном вывозе из Сирии нефти на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц.