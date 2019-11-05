В Минске оценили комфорт новых поездов метро

Цвета герба белорусской столицы: синий, белый и красный использовали дизайнеры в оформлении нового электропоезда для Минского метрополитена, который уже прошел первые испытания и обкатку. А во вторник журналисты смогли оценить в действии новый состав, став его первыми пассажирами.

Для внутреннего дизайна, информирует БЕЛТА, использовались светлые оттенки, лаконичные формы и цельность пространства. Оно, кстати, довольно вместительное: в ширину вагон доходит до 2,65 м, в высоту - до 3,69 м. Что особенно удобно, отмечают проектировщики, - сочлененная конструкция с широкими межвагонными проходами. Это обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров и свободу перемещения по всему поезду.

Около трех лет назад руководство столичного метрополитена подписало договор на поставку десяти поездов. В текущем году шесть поездов должны поступить в распоряжение минской подземки, а остальные будут поставлены в будущем году. Кстати, два состава уже находятся в электродепо, а третий машинисты перегонят чуть позже.

Комфорт и удобство выгодно отличают новый подземный поезд, констатируют его пассажиры. В салоне работают системы кондиционирования и видеонаблюдения. А еще приятный бонус - места для подзарядки электронных девайсов.

Фото: БЕЛТА

Современные технологии, примененные в новом подвижном составе, обеспечивают надежность, снижение уровня шума за счет звукопоглощающих материалов. Кузов вагона представляет собой цельнометаллическую несущую конструкцию из алюминиевых сплавов со сроком службы 50 лет, при этом удобную и легкую в обслуживании. Разработчики гарантируют каждому поезду 560 тысяч километров пробега. Одно из существенных новшеств проекта, по их словам, - система автоведения. Это и дополнительный контроль, безопасность движения, и снижение расхода электроэнергии, и соблюдение графика движения поездов.

Подвижной состав, уточнили в метрополитене, формируется по принципу модульности: поезд можно собрать из любого количества вагонов. В головных вагонах недалеко от входной двери оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, предусмотрены и дополнительные откидные сиденья.