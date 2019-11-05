В Москве обсудят перспективы развития рынка интернет-торговли

В Москве состоится форум "Почты России" и издательского дома "Коммерсантъ" по цифровизации ритейла "New Retail Forum. Почта России".

Дискуссионная площадка форума объединит ключевых участников российского рынка омниканальной и онлайн-розницы, цифровых технологий, логистики и государственных институтов, которые обсудят эволюцию экосистемы интернет-торговли, логистической инфрструктуры, инвестиции "Почты России", курьерских компаний, ритейлеров и маркетплейсов и сформируют единое видение перспектив развития отрасли на ближайшие годы.

Откроет форум пленарная сессия "Цифровизация ритейла и новые бизнес-модели". Участники панельной дискуссии расскажут об основных драйверах развития российского рынка - новых бизнес-моделях и роли цифровизации; поговорят о трансформации онлайн-торговли, глобальных трендах развития и роли малого и среднего бизнеса в изменении модели потребления; затронут вопросы взаимодействия ритейлеров и государственных институтов.