В Праге в магазинах обнаружили маски Гитлера

Полиция Чехии начала расследование в связи с появлением в продаже в пражских магазинах резиновых масок, изображающих Адольфа Гитлера. Как заявил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ян Гамачек, следователи выясняют, является ли это преступлением. Примечательно, что правоохранительные органы всполошились только после того, как на этот вопиющий факт обратили внимание послы Германии и Израиля.

"Чехи столько вытерпели при нацистском режиме. Почему же теперь в центре Праги продается этот мусор?" - написал глава диппредставительства ФРГ Кристоф Исранг на своей странице в социальной сети Twitter. Свой пост он сопроводил фотографией, сделанной в одном из пражских магазинов, на которой видны те самые маски. По его словам, немецкая сторона уже обращала внимание чешских властей на продажу подобных сувениров, однако это не дало результатов. В отличие от Германии и Австрии в Чехии нацистская символика не запрещена законом, и ее продажа не является преступлением, если ее целью является лишь получение прибыли (по крайней мере, таковы были результаты предыдущих проверок).

Посол Израиля Даниэль Мерон со своей стороны выразил возмущение продажей подобных масок, назвав их "оскорблением выживших в Холокосте и их памяти". "Через 80 лет после начала Второй мировой войны и через 75 лет после освобождения нацистского лагеря Освенцима нам необходимо объединить усилия для борьбы с распространением экстремизма и ненависти", - писал дипломат в Twitter.

Примечательно, что в Чехии в целом запрещено публично демонстрировать приверженность идеологии, направленной на подавление прав и свобод или разжигание ненависти, однако нацистские символы прямо не запрещены.