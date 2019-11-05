В протестах в Чили пострадали свыше 1500 человек

В Чили в результате продолжающихся антиправительственных протестов в столкновениях с полицией пострадали 1659 человек, более половины из них получили огнестрельные ранения. В общей сложности стражи порядка задержали 4364 человека, включая 670 женщин и 479 несовершеннолетних. Такие цифры привел Национальный институт по правам человека, по данным которого правоохранители использовали слезоточивый газ против пожилых людей, детей и беременных женщин, а также стреляли в протестующих резиновыми пулями и применяли силу без предупреждения.

Как заявил глава корпуса карабинеров Марио Росас, все эти жалобы переданы в ведомство, отвечающее за защиту закона, прав граждан и общественных интересов. По его словам, он лично связался с представителями института. В то же время генерал подчеркнул, что все марши, которые проходят в Чили, являются незаконными: ни один из них не был разрешен официально.

Напомним, с 17 октября в Чили продолжаются массовые выступления против правительства. Они были спровоцированы повышением цен на проезд в столичном метро. Президент страны Себастьян Пиньера отменил это решение, обнародовал ряд мер социальной поддержки населения и даже сменил ряд ключевых министров, однако это не помогло успокоить граждан. Чилийцы продолжают выступать против неравенства, невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.