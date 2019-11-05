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05.11.2019 06:51
Рубрика: Экономика

В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России могут ввести 13-процентный налоговый вычет на приобретение абонементов в фитнес-центры.

Фото: Лилия Злаказова
"РГ" публикует закон о работе фитнес-центров

Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысячи рублей - это налоговый вычет с суммы 120 тысяч рублей в год. Появиться вычет может уже следующим летом. Законопроект об этом разработан, пишет газета "Известия".

Конкретные виды услуг, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Ожидается, что такая мера будет стимулировать россиян заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Однако, не исключено, что после появления налогового вычета стоимость услуг фитнес-центров может вырасти.

Экономика Финансы Налоги Общество Здоровье
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