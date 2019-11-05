В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом

В России могут ввести 13-процентный налоговый вычет на приобретение абонементов в фитнес-центры.

Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысячи рублей - это налоговый вычет с суммы 120 тысяч рублей в год. Появиться вычет может уже следующим летом. Законопроект об этом разработан, пишет газета "Известия".

Конкретные виды услуг, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Ожидается, что такая мера будет стимулировать россиян заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Однако, не исключено, что после появления налогового вычета стоимость услуг фитнес-центров может вырасти.