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05.11.2019 20:33
Рубрика: Власть

Прокуроров много не бывает

Прокуратура увеличит штат, а Совбез получит новые комиссии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Увеличить штатную численность органов прокуратуры и внести изменения в Положение о Совете безопасности РФ - такие два указа были опубликованы в понедельник за подписью президента России.

Согласно президентскому указу, с 1 декабря штатная численность органов прокуратуры России будет составлять 51 263 сотрудника, в том числе 3110 человек - это штатная численность органов военной прокуратуры. Из них 2071 человек - это военнослужащие и 1039 - гражданский персонал.

Предыдущее масштабное увеличение численности прокуратуры было в 2016 году, тогда она увеличилась на 2178 человек - до 51 014 сотрудников.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Сейчас увеличение не столь масштабное - всего на 249 единиц, и связано оно с появлением новых судебных инстанций - кассационных и апелляционных окружных судов общей юрисдикции, а также кассационного и апелляционного военных судов. Также, согласно указу, правительство РФ должно будет выделить Генпрокуратуре дополнительные бюджетные средства на новых сотрудников.

Согласно второму указу, были внесены изменения в Положение о Совете безопасности РФ и Положение об аппарате Совбеза РФ, которые были утверждены Указом президента от 6 мая 2011 года. Согласно нововведению, в Положении появился пункт о временных межведомственных комиссиях Совбеза. В частности, определено, что секретарь Совбеза "организует и координирует деятельность рабочих органов Совета безопасности - межведомственных комиссий СБ РФ, временных межведомственных комиссий СБ РФ и научного совета при Совете безопасности. В том числе вносит председателю Совета безопасности предложения об их образовании, реорганизации, упразднении, задачах, функциях и составе. А также в случае необходимости проводит совещания с председателями указанных комиссий".

Комиссия Совета безопасности РФ рекомендовала минэнерго принять исчерпывающие меры по защите от хакерских атак критически важных объектов отечественной электроэнергетики

Как пояснил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, временные межведомственные комиссии Совета безопасности могут образовываться для подготовки предложений по отдельным вопросам обеспечения национальной безопасности. Например, как сообщил представитель аппарата Совбеза, на очередном заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности обсуждались меры по выполнению Закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

При этом отдельное внимание было уделено объектам критической информационной инфраструктуры, функционирующим в сфере электроэнергетики. Межведомственная комиссия СБ РФ рекомендовала Минэнерго России принять исчерпывающие меры по защите от хакерских атак важных объектов отечественной электроэнергетики. Кроме того, участники заседания поддержали подходы МЧС России к созданию защищенной информационной платформы межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Президент Совет Безопасности Правительство Генпрокуратура
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