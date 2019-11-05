В ходе встречи председатель правительства поинтересовался ипотечным процентом. "По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ. Мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3 процента, по субсидированным застройщикам - 7,3 процента, для молодых семей - это 8,8 процента", - ответил глава Сбербанка. Семьям с двумя и более детьми за счет субсидирования государством жилищные кредиты выдаются под средние 5 процентов.
В Сбербанке считают хорошими перспективы ипотечного кредитования. "Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая", - подчеркнул Греф.
Кроме того, в банке зафиксировали хороший рост в кредитовании бизнеса. Причем при значительной поддержке государства активно растет доля кредитования малого и среднего предпринимательства. "Сегодня у нас, даже если брать только кредитование, то уже 20 процентов в структуре нашего бизнеса - это кредиты малого бизнеса с поддержкой со стороны государства", - рассказал Герман Греф.
В четвертом квартале Сбербанк может превысить план по выдаче кредитов малому бизнесу на 20 миллиардов рублей. "За следующий год, я думаю, мы отдадим на 60 миллиардов больше кредитов", - сказал глава финансовой организации. В этом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в банке вырос на 13 процентов, а общий объем кредитования предпринимательства составляет 1,5 триллиона рублей.
Дмитрий Медведев согласился, что правительство расширяет меры поддержки для кредитования экономики. Он рассчитывает, что снижение инфляции сможет улучшить условия для ипотеки и потребительского кредитования. "Будем надеяться, что с учетом макроэкономических условий, которые складываются, я имею в виду прежде всего снижение инфляции, эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для физических лиц. Имею в виду прежде всего ипотечное кредитование и потребительское кредитование тоже", - заявил глава кабинета министров.
Сбросить скорость
МВД ответило "есть" и сообщило ТАСС, что дополнительно проработает этот вопрос. Дело в том, что ранее точно такое же поручение МВД было дано правительственной комиссией по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.
В ведомстве тогда ответили, что еще с 2014 года считают необходимым вернуть наказание за превышение скорости на 10 км/ч. Но при этом необходимо учитывать особенности организации дорожного движения в России.
Сейчас этим занимаются местные органы власти, поэтому зачастую на дорогах появляются совершенно необъяснимые и избыточные ограничения скоростного режима. В Госавтоинспекции уверены, что перед тем, как снижать нештрафуемый порог, необходимо провести ревизию дорог. Где-то снять лишние ограничения, а где-то и увеличить разрешенную скорость. Тем более это стоит сделать на платных дорогах, которые по своим параметрам изначально построены с расчетом на более высокую скорость.
Эксперты также считают, что нынешний нештрафуемый порог - это своеобразная защита водителей от произвола тех, кто устанавливает знаки, заботясь не о безопасности дорожного движения, а о наполнении бюджета.