Велогонщика Колобнева оправдали по делу о коррупции

Суд бельгийского города Льеж полностью оправдал по делу о коррупции уже завершивших карьеру велосипедистов-шоссейников россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

Бронзовый призер пекинской Олимпиады-2008 Колобнев и чемпион лондонских Игр-2012 Винокуров обвинялись в сговоре по ходу престижной однодневной гонки "Льеж - Бастонь - Льеж" еще девятилетней давности. Тогда Колобнев лидировал, но казахстанец финишным спуртом опередил соперника и стал победителем. Через некоторое время общественности была представлена якобы переписка спортсменов по электронной почте. Мол, Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро за преднамеренное поражение.

Однако суд Льежа в этом крайне затянутом деле опроверг все обвинительные доводы прокуратуры. Оба велосипедиста оправданы полностью.