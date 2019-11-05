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05.11.2019 18:55
Рубрика: Власть

Декларацию к делу не пришьют

Разъяснения Верховного суда по амнистии капитала улучшают деловой климат
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что юридическое сообщество поддержало разъяснения президиума Верховного суда России, повышающие гарантии бизнесменам в рамках амнистии капиталов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Принципиальная позиция Верховного суда России подтверждает, что в рамках амнистии капитала определены честные и прозрачные правила для бизнесменов, желающих выйти из тени и легализовать свои капиталы, - заявил "РГ" Владимир Груздев. - Разъяснения президиума Верховного суда России повышают доверие к судебной системе и, безусловно, должны сыграть свою роль в улучшении инвестиционного климата в нашей стране.

Высокая инстанция усилила гарантии бизнесменам, решившим воспользоваться амнистией капитала

Несколько дней назад президиум Верховного суда России дал четкое разъяснение: в законе об амнистии капиталов установлен абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в рамках такой амнистии, как основание для возбуждения уголовного дела.

Как подчеркивают эксперты, по сути высокая инстанция усилила гарантии бизнесменам, решившим воспользоваться амнистией капитала. Все, что они сообщат в своих специальных декларациях, не может быть использовано против них.

Фото: РИА Новости
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Как известно, минувшим летом стартовал третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 29 февраля будущего года. Бизнесмены могут добровольно задекларировать свои зарубежные капиталы и вернуть их в Россию.

Чтобы у отдельных правоохранителей не возникало соблазна как-то использовать признания бизнесменов против них же самих, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поставил перед президиумом Верховного суда России вопрос, насколько правомочны правоохранительные органы использовать декларации в рамках амнистии капитала при расследовании уголовных дел. Ответ четкий и недвусмысленный: не правомочны.

Президиум ВС РФ в своих разъяснениях наложил категорический запрет на использование налоговой декларации в качестве повода для возбуждения уголовных дел.

В разъяснениях подчеркнуто, что закон закрывает следователям и иным госорганам право доступа к декларациям, поданным в рамках амнистии капиталов. Хранить и изучать такие документы может только налоговая служба.

Президиум особо отметил, что коллизии между УПК, законом об оперативно-разыскной деятельности и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего. Иными словами, правила амнистии капитала сильнее правил уголовного процесса и оперативно-разыскной работы.

Сам же бизнесмен вправе получить в налоговой собственную декларацию для своих целей.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Амнистия капиталов в России
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