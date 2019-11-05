Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что юридическое сообщество поддержало разъяснения президиума Верховного суда России, повышающие гарантии бизнесменам в рамках амнистии капиталов.

- Принципиальная позиция Верховного суда России подтверждает, что в рамках амнистии капитала определены честные и прозрачные правила для бизнесменов, желающих выйти из тени и легализовать свои капиталы, - заявил "РГ" Владимир Груздев. - Разъяснения президиума Верховного суда России повышают доверие к судебной системе и, безусловно, должны сыграть свою роль в улучшении инвестиционного климата в нашей стране.

Высокая инстанция усилила гарантии бизнесменам, решившим воспользоваться амнистией капитала

Несколько дней назад президиум Верховного суда России дал четкое разъяснение: в законе об амнистии капиталов установлен абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в рамках такой амнистии, как основание для возбуждения уголовного дела.

Как подчеркивают эксперты, по сути высокая инстанция усилила гарантии бизнесменам, решившим воспользоваться амнистией капитала. Все, что они сообщат в своих специальных декларациях, не может быть использовано против них.

Как известно, минувшим летом стартовал третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 29 февраля будущего года. Бизнесмены могут добровольно задекларировать свои зарубежные капиталы и вернуть их в Россию.

Чтобы у отдельных правоохранителей не возникало соблазна как-то использовать признания бизнесменов против них же самих, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поставил перед президиумом Верховного суда России вопрос, насколько правомочны правоохранительные органы использовать декларации в рамках амнистии капитала при расследовании уголовных дел. Ответ четкий и недвусмысленный: не правомочны.

Президиум ВС РФ в своих разъяснениях наложил категорический запрет на использование налоговой декларации в качестве повода для возбуждения уголовных дел.

В разъяснениях подчеркнуто, что закон закрывает следователям и иным госорганам право доступа к декларациям, поданным в рамках амнистии капиталов. Хранить и изучать такие документы может только налоговая служба.

Президиум особо отметил, что коллизии между УПК, законом об оперативно-разыскной деятельности и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего. Иными словами, правила амнистии капитала сильнее правил уголовного процесса и оперативно-разыскной работы.

Сам же бизнесмен вправе получить в налоговой собственную декларацию для своих целей.