Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку

Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку. Инцидент произошел в понедельник днем.

По данным ВВС страны, воздушное судно ЕС-145 перевозило президента по маршруту Колкири - Оруро. Причиной экстренной посадки стала поломка в хвостовом винте. Пострадавших нет, ведется расследование происшествия.

Эво Моралес часто пользуется вертолетом, совершая практически каждый день перелеты из одного города в другой, сообщает РИА Новости.