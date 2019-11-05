Делегация российского парламента во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в понедельник в Ереван, где пройдет заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Председатель нижней палаты Федерального Собрания России возглавляет эту организацию.

Работу на полях форума Вячеслав Володин начал еще по пути в Ереван - на борту самолета он провел неформальную встречу с главой Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Они обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества и повестку предстоящего заседания.

Сразу по прибытии российская делегация отправились в парламент Армении. Главной темой беседы с его председателем Араратом Мирзояном стала совместная борьба с терроризмом. Володин подчеркнул, что сегодня общая задача участников ОДКБ как организации по безопасности - "как можно больше сделать для того, чтобы были единые списки террористических организаций", чтобы были сформированы модельные законы для всех членов организации в сфере противодействия терроризму.

При этом, отметил спикер ГД, необходимо придерживаться "верховенства международных договоренностей и тех решений, которые приняты в рамках ООН". "Только в этом случае мир может чувствовать себя спокойно, стабильность будет в обществе", - сказал он.

Армения принимает заседание ПА ОДКБ впервые, более того - это будет первая встреча в таком формате за пределами России. Инициатива расширить географию принадлежит Вячеславу Володину. В мае этого года на заседании Совета ПА ОДКБ в Бишкеке он предложил провести очередное заседание совета и 12-е пленарное заседание ПА ОДКБ в Ереване. "Выездной формат нашего заседания, с одной стороны, повышает эффективность межпарламентского взаимодействия, с другой стороны - дает возможность парламентам подробнее рассказать о своих приоритетах", - заявил председатель ГД, добавив, что такую практику следует расширять.

В Ереване к роли хозяев мероприятия отнеслись крайне ответственно. "Мы тщательно готовились к ключевым мероприятиям ассамблеи, приложив максимум усилий для создания оптимальной рабочей обстановки", - заверил Арарат Мирзоян. Он даже пошутил, что хорошая погода в столице республики - тоже плод усилий организаторов. "Мы погоду держим, еще пару дней будем сдерживать морозы", - пообещал он.

Во вторник участники ПА ОДКБ соберутся на пленарное заседание в министерстве обороны Армении, обсудят текущие вопросы работы организации и примут ряд кадровых решений.