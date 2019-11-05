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05.11.2019 20:50
Рубрика: Власть

Защитить память

Вячеслав Володин призвал усилить борьбу с проявлениями нацизма в Европе
Текст: Галина Мисливская (Ереван)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) договорились активизировать работу по противодействию проявлениям нацизма в связи с предстоящим празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны.
Вячеслав Володин во время встречи с Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин во время встречи с Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин во время встречи с Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном. Фото: duma.gov.ru

В ходе 12-го пленарного заседания в Ереване они также избрали председателя и приняли семь проектов модельных актов.

Перед заседанием премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами других парламентских делегаций. Стороны обсудили сближение законодательств стран - участниц ОДКБ и развитие организации.

А само пленарное заседание парламентарии начали с избрания председателя - единогласно проголосовали за кандидатуру Вячеслава Володина. "Спасибо за поддержку, - сказал он после голосования. - Надеюсь, что мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы ПА ОДКБ работала эффективно". Срок полномочий председателя ПА ОДКБ составляет три года.

Фото: REUTERS
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Участники заседания рассмотрели несколько модельных актов. В их числе один законопроект, пять рекомендаций и один рекомендательный перечень. Эти документы направлены на сближение национальных законодательств стран - участниц ОДКБ в сфере противодействия коррупции и терроризму, совместного реагирования на кризисные ситуации, обеспечения информационной безопасности, а также недопущения деструктивного внешнего вмешательства, направленного на дестабилизацию обстановки в суверенных странах.

Но особое внимание участники форума уделили теме недопущения распространения нацизма и его проявлений. Рекомендации на эту тему также были одобрены в ходе заседания, документ призван стать вкладом ПА ОДКБ в предстоящее празднование 75-летия Победы. Государствам ОДКБ предлагается закрепить в законодательстве общее для всех определение нацизма. В том числе внести соответствующие статьи в уголовные и административные кодексы по примеру России и Белоруссии. Володин предложил обратиться к представителям национальных парламентов стран - участниц ОДКБ в Парламентской ассамблее Совета Европы, чтобы они донесли наработки ПА ОДКБ в этой сфере до европейских политиков. "Мы здесь все представляем страны, которые участвовали в войне, борясь с "коричневой чумой", и мы должны сделать все для того, чтобы защитить память о тех, кто сегодня нам позволяет жить и обсуждать эти вопросы", - отметил председатель Госдумы и ПА ОДКБ, призвав подключиться к этой работе всех, кто представлен в ПАСЕ. "Недопустимо, когда в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, разрушаются могилы. Мы с вами видим это особенно на примере Польши, ряда прибалтийских стран", - добавил Володин.

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