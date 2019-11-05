Володин выдвинут на должность Председателя ПА ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь выдвинут на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Такое решение принял сегодня Совет ассамблеи, который прошел в Ереване перед пленарным заседанием ПА ОДКБ.

Кандидатуру Володина предложил спикер Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбек Джумабеков. "Уважаемые коллеги, предлагаю выдвинуть для избрания на двенадцатом пленарном заседании кандидатуру Володина Вячеслава Викторовича", - сказал он. Предложение было поддержано единогласно всеми членами Совета ПА ОДКБ.

Также на заседании была утверждена повестка пленарного заседания ПА ОДКБ. Переизбрание председателя состоится в ходе этого заседания.

По предложению армянской стороны мероприятия ПА ОДКБ проходят в министерстве обороны республики.