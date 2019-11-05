Вышли два трейлера игры Terminator: Resistance. Почему все так плохо?

На волне хайпа вокруг премьеры фильма "Терминатор: Тёмные судьбы" разработчики из Reef Entertainment представили два новых трейлера игры Terminator: Resistance.

Первый кратко демонстрирует боевую систему шутера. Второй раскрывает первые десять минут игры (оба имеют возрастное ограничение 17+).

Выглядит это все, мягко говоря, ужасно, и об этом не преминули упомянуть в комментариях к роликам. Так, один из пользователей напоминает, что конец света в каноничной вселенной "Терминатора" случился в 1997 году - и где-то на этом же уровне застряла лицевая анимация персонажей грядущей игры.

Другие приводят в сравнение ворох бесплатных шутеров из Google Play со случайной генерацией уровней и задаются справедливым вопросом - что это за игра от инди-разработчиков?

Про наличие вразумительного сюжета и вовсе не стоит говорить, потому что это очередная эксплуатация темы наступившего апокалипсиса с восстанием машин и минимумом новых идей.

Релиз намечен на 10 декабря на ПК, Xbox One и PlayStation 4, и если говорить предметно - то проект уже на данном этапе кажется устрашающе безнадежным. Слишком много выглядит и работает не так, как надо - и не соответствует современным минимальным требованиям качества.