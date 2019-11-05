У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi представила недорогие телевизоры Mi TV 5. Названы цены

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2019,  
12:45
Телевизор Xiaomi MI TV 5 Pro. Фото: Федор Казаков/РГ Телевизор Xiaomi MI TV 5 Pro. Фото: Федор Казаков/РГ
Телевизор Xiaomi MI TV 5 Pro. Фото: Федор Казаков/РГ

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае представила три модели телевизоров, входящие в новую линейку Mi Tv 5 Pro.

Телевизор Xiaomi MI TV 5 Pro. Фото: Федор Казаков/РГ

Новинки оснащаются дисплеями на квантовых точках Quantum Dot QLED, поддерживают расширенный динамический диапазон HDR10+, декодирование 8K и относятся компанией к премиум-сегменту - несмотря на вполне гуманный ценник.

Телевизоры оснащены процессором Amlogic T972, поддерживают технологию MEMC, делающую движение картинки более плавным, имеют 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Толщина корпуса, новых Mi Tv 5 Pro составляет 5,9 миллиметра - это меньше, чем у iPhone 11, имеющего корпус толщиной 8,1 миллиметра.

Стоимость младшей 55-дюймовой модели Xiaomi Mi Tv 5 Pro составляет 3699 юаней (33500 рублей), 65-дюймовая версия обойдется в 4999 юаней (45200 рублей), 75-дюймовая стоит больше всех - 9999 юаней (90500 рублей).

iPhone можно официально арендовать в России. Сколько это стоит

Одновременно с ними были представлены и бюджетные модели - Mi TV 5. Их отличие - в объеме памяти (3/32 гигабайта) и обычный дисплей, без квантовых точек. Стоимость телевизоров с панелями на 55, 65 и 75 дюймов составит 2999 юаней (27100 рублей), 3999 юаней (36200 рублей) и 7999 юаней (72400 рублей).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Скриншот Adult Swim/Facebook
Хидео Кодзима выбрал Рика и Морти для спасения мира в Death Stranding 03.11.2019
Еще 12 смартфонов Xiaomi получили MIUI 11. Список моделей 01.11.2019
Прощай, Mi Band. Xiaomi выпустит полноценные умные часы 30.10.2019
телевидение
Фото: Скриншот YouTube
Overwatch 2 официально анонсирован. В чем отличия от первой части 02.11.2019
NVIDIA Shield TV: Медиаплеер и игровая консоль в маленькой коробочке 01.03.2019
Xiaomi выпустила самую дешевую Android-телеприставку за 1800 рублей 11.01.2019
Xiaomi
Xiaomi готовит новый смартфон Mi Note. Что о нем известно 30.10.2019
Huawei и Meizu нам не конкуренты, а друзья. Интервью с главой Xiaomi в России 28.10.2019