Xiaomi представила недорогие телевизоры Mi TV 5. Названы цены

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае представила три модели телевизоров, входящие в новую линейку Mi Tv 5 Pro.

Телевизор Xiaomi MI TV 5 Pro. Фото: Федор Казаков/РГ

Новинки оснащаются дисплеями на квантовых точках Quantum Dot QLED, поддерживают расширенный динамический диапазон HDR10+, декодирование 8K и относятся компанией к премиум-сегменту - несмотря на вполне гуманный ценник.

Телевизоры оснащены процессором Amlogic T972, поддерживают технологию MEMC, делающую движение картинки более плавным, имеют 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Толщина корпуса, новых Mi Tv 5 Pro составляет 5,9 миллиметра - это меньше, чем у iPhone 11, имеющего корпус толщиной 8,1 миллиметра.

Стоимость младшей 55-дюймовой модели Xiaomi Mi Tv 5 Pro составляет 3699 юаней (33500 рублей), 65-дюймовая версия обойдется в 4999 юаней (45200 рублей), 75-дюймовая стоит больше всех - 9999 юаней (90500 рублей).

Одновременно с ними были представлены и бюджетные модели - Mi TV 5. Их отличие - в объеме памяти (3/32 гигабайта) и обычный дисплей, без квантовых точек. Стоимость телевизоров с панелями на 55, 65 и 75 дюймов составит 2999 юаней (27100 рублей), 3999 юаней (36200 рублей) и 7999 юаней (72400 рублей).