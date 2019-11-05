Xiaomi выпустила смартфон с суперкамерой. Он стоит 25 тысяч рублей

На своей официальной презентации Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro - свой первый девайс с пятикратным оптическим зумом. Раньше подобное встречалось только во флагманах Huawei.

Смартфон Mi CC9 Pro с пятикратным зумом. Фото: Xiaomi

Приближение 5X дополняется 108-мегапиксельным модулем основной камеры, широкоугольником и макрообъективом, а в предварительных тестах DxOMark новый Mi CC9 Pro уже набрал столько же баллов, сколько и топовый Huawei Mate 30 Pro. Фронтальная камера ничем не выделяется и имеет разрешение 32 мегапикселя.

Смартфон получил 6,47-дюймовый дисплей Super AMOLED с каплевидным вырезом и разрешением FullHD+, работает на базе процессора Snapdragon 730G и оснащен аккумулятором емкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 30 Вт, позволяющей зарядить аппарат полностью за 65 минут.

Аппарат работает под управлением оболочки MIUI 11 на базе Android 9 Pie из коробки и поддерживает технологию ускорения Game Turbo, оснащен модулем NFC. Не исключено, что в страны Европы модель выйдет под названием Mi Note 10.

Модификация Mi CC9 Pro 6/128 Гб будет стоить 2799 юаней (25300 рублей), 8/128 - 3099 юаней (28 тысяч рублей), 8/256 Гб - 3499 юаней (31600 рублей).